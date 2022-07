Anche gli animali soffrono questo caldo torrido. Ecco i consigli del veterinario

Cani in cerca di acqua come rabdomanti, gatti che si allungano tendendo all’infinito appena trovano una superficie ombreggiata. Per sintetizzare, non è solo l’uomo a soffrire per la torrida estate in cui siamo immersi. La conferma arriva anche dal veterinario Stefano Chiappelloni. Tanti, infatti, i piacentini che chiamano il suo studio per chiedere come garantire al proprio animale un po’ di refrigerio seppure con temperature che sfiorano i quaranta gradi.

“I consigli sono quelli che valgono anche per noi umani – spiega il veterinario – innanzitutto, se si parla di cani, evitare di accompagnarli fuori nelle ore più calde della giornata e preferire le zone verdi per la passeggiata anziché l’asfalto e il cemento, che incamerano calore che viene poi rilasciato. Per un cane camminarci sopra, anche di sera, non è comunque piacevole perché la temperatura percepita è sempre alta”.

Altro consiglio riguarda i pasti: “Alcuni animali perdono un po’ di appetito con le alte temperature – avverte Chiappelloni – è normale. Con questo caldo del resto sarebbe meglio ridurre la quantità di cibo giornaliero o preferire quanto meno un’alimentazione più leggera: ciò riguarda soprattutto i cani che in questa stagione tendono a muoversi poco o comunque meno del solito”.