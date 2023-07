Caldo, zecche e forasacchi: tutti i pericoli estivi per gli amici a quattro zampe

È stagione di allerta per tutti: uomini e animali. Anche cani e gatti si ritrovano a patire le alte temperature di queste settimane. Ma non solo: è il veterinario Stefano Chiappelloni a far notare come in estate i rischi per i nostri amici a quattro zampe aumentino esponenzialmente.

“Non è solamente il caldo” – avverte il piacentino. È lui a fare l’elenco dei problemi più comuni con cui buona parte dei proprietari di cani e gatti si misura nei mesi estivi: in primis ci sono i cosiddetti forasacchi, che altro non sono se non delle piccolissime spighe capaci però di provocare un fastidioso problema soprattutto ai cani. “Capita di frequente e non si pensi che sia solo un rischio degli animali che vivono in campagna perché in realtà ormai queste spighe si trovano in ogni area verde anche della città”.

Nella lista dei rischi, Chiappelloni inserisce anche “i morsi di vipere e le punture di vespe o api, la processionaria oltre alle zecche, frequenti in questa stagione”.

“Per quanto riguarda le alte temperature – conclude Chiappelloni – vale sempre il buon senso: cercare di mantenere i nostri animali in un ambiente ventilato, non farli uscire nelle ore più calde e privilegiare le zone verdi per le passeggiate anziché l’asfalto”.