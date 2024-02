Gatti e colonie feline sul territorio, incontro alla Casa delle Associazioni

Secondo appuntamento in calendario, venerdì 23 febbraio alle 20.30, alla Casa

delle Associazioni in via Musso a Piacenza, per il ciclo di incontri pubblici dedicati al mondo dei felini domestici e randagi, organizzati dal Comune di Piacenza in collaborazione con Leap.

Dopo la prima, partecipata serata della settimana scorsa, il nuovo approfondimento

sarà dedicato alle normative e problematiche legate alla presenza di gatti sul

territorio: ne parlerà il dirigente veterinario del Dipartimento di Sanità Pubblica Ausl

Elena Barilli. Seguirà l’intervento di Andrea Vantadori sulla gestione delle colonie

feline.