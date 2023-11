Perde l’uso delle zampe, ma non la speranza: il piccolo Ares ha bisogno di aiuto

Ormai destinato ad essere soppresso dopo che un’auto, travolgendolo, gli aveva fatto perdere l’uso delle zampe posteriori, un gattino di soli quattro mesi è stato salvato da una veterinaria. Quest’ultima, designata per l’iniezione fatale, si è rivolta alla Lega antivivisezione per la nostra provincia. Il rischio che rimanga “disabile” per tutta la vita è alto, eppure fisioterapia, agopuntura ed elettrostimolatore potrebbero recare sensibili miglioramenti al gattino. Cure che hanno un costo elevato: chiunque voglia aiutare il piccolo Ares può telefonare a Giustina De Rosa, responsabile Leal (Lega antivivisezione) al numero: 339.8456178. Al momento il gatto è accudito dai volontari di Leal e non è escluso che in un successivo momento possa essere adottato.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà