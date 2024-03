Amici a quattro zampe e animali selvatici feriti stasera al centro di “Nel Mirino”

Saranno cani, gatti e non solo, i protagonisti di “Nel Mirino”, la trasmissione di Telelibertà in onda questa sera alle ore 21. Allo Spazio Rotative, ospiti della conduttrice Nicoletta Bracchi e del giornalista Thomas Trenchi, saranno Serena Groppelli, assessora alla tutela animali del Comune di Piacenza, Maria Grazia Molaschi, veterinaria dell’Ausl, il garante comunale degli animali Giovanni Peroni e Riccardo Rossi, direttore sanitario del Piacenza Wildlife Rescue Center. Ma dato che i protagonisti saranno soprattutto loro, i nostri animali, nello studio si aggirerà anche il cagnolino Mac in rappresentanza di tutti gli amici a quattro zampe.

Durante la trasmissione si cercherà di capire quanti cani sono presenti nella nostra città in base all’anagrafe canina, quali servizi sono a loro dedicati – ad esempio il numero delle aree di sgambamento – e si affronterà anche il tema particolarmente sentito da molti cittadini delle deiezioni canine e delle sanzioni comminate ai padroni che non le puliscono o raccolgono. Ma si parlerà anche della salute dei nostri amici animali, dal rischio di malattie come la leishmaniosi alle cure veterinarie, e si farà anche un bilancio sull’attività di chi gli animali li salva, spiegando qual è il modo giusto per avvicinarsi alla fauna selvatica e il comportamento più corretto da tenere quando ci si imbatte in un animale ferito. Insomma, la trasmissione fornirà uno spaccato del mondo degli animali domestici, con qualche consiglio utile per fare in modo che la convivenza fra gli umani e i loro animali sia per tutti la migliore possibile.