Le favole dei bimbi lette ai gatti: successo per l’iniziativa “Leggi ad alta voce in gattile”

Sabato 4 maggio si è svolto al gattile comunale di Piacenza l’evento “Leggi ad alta voce in gattile”, un’occasione in cui bambini e ragazzi hanno letto la loro favola preferita ai gatti, in modo da rapportarsi con loro in maniera passiva. Questo tipo di approccio favorisce l’adattamento degli animali alla presenza umana, senza la necessità di essere accarezzati fin dal primissimo incontro.

i benefici di questa interazione

Ma quali sono i benefici di questa interazione? Lo ha spiegato la dottoressa Francesca Ronchetti, promotrice e curatrice dell’evento: “Questo permette al gatto di abituarsi alla prossimità fisica del bambino e al tono di voce, senza sentirsi obbligato ad interagire. Dal punto di vista dei bambini è positivo perché si sentono utili sapendo di fare qualcosa di bello per il gatto.”

entusiasmo tra i bimbi

I risultati dell’incontro sono stati molto positivi: i 10 bambini presenti, numero massimo di accesso a questo incontro, sono stati entusiasti, agendo in maniera ordinata e tranquilla, rispettosi delle indicazioni e della libertà dei gatti, che infatti hanno risposto positivamente al loro input avvicinandosi spontaneamente.

IL PROGETTO

La dottoressa e i consulenti felini (Andrea Vantadori, Victoria Ajla Eras, Valentina Poete) riportano un’esperienza estremamente positiva sia sia per l’interazione dei bambini sia per la risposta degli animali presenti in struttura. L’associazione “La Collina dei Ciuchini”, di cui è presidente la pedagogista Francesca Ronchetti, organizza laboratori di lettura assistita credendo in maniera importante sull’unione di lettura e mondo animale, per cui prepara laboratori in biblioteca e nelle scuole, dove i bambini leggono le storie oppure ascoltano storie sugli animali. Successivamente si interagisce in maniera positiva e rispettosa nei confronti degli animali presenti.

Al gattile comunale di Piacenza si può accedere su appuntamento, scrivendo o chiamando al numero 3398320641.

IL SERVIZIO DI MARA VIGNOLA