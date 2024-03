Animali: debutta sui mezzi di Libertà il nuovo format crossmediale con i consigli

Parte da oggi, 16 marzo, sui mezzi di Editoriale Libertà un nuovo progetto, tutto dedicato agli animali. “Quattro zampe in Libertà” è infatti il nuovo format crossmediale informativo dedicato agli animali e a coloro che desiderano migliorare la vita dei loro amici a quattro zampe. Attraverso una combinazione di consigli veterinari, suggerimenti educativi e storie toccanti di adozioni, il programma esplora tutti gli aspetti fondamentali dell’avere un compagno peloso.

Telelibertà – In onda su Telelibertà tutti i sabati alle 20.05 dopo il TGL. Mara Vignola ci accompagna all’interno dei principali canili e gattili di Piacenza e provincia, per incontrare volontari, esperti e soprattutto per conoscere alcuni dei simpatici amici a quattro zampe pronti per essere adottati.

Libertà – Ogni due settimane su Libertà, Simona Segalini intervisterà il Garante degli Animali e responsabile del Rifugio di Montebolzone Giovanni Peroni, e insieme sfateranno i miti e le credenze sull’educazione, la salute e lo sviluppo di cani e gatti. Saranno presenti anche annunci di animali adottabili.

Social – Ogni due settimane Marzia Foletti si dedicherà alla “Posta di Tosca”: la sua bassotta risponderà a tutti i dubbi e le domande inviate dagli utenti su Instagram, e fornirà consigli e trucchi per migliorare la convivenza tra umani e amici pelosi.