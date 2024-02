Castel San Giovanni, giro di vite sui cani: guinzaglio, museruola, sacchetti

Basta cani senza guinzaglio e basta deiezioni non raccolte. Ieri la sindaca di Castel San Giovanni, Lucia Fontana, ha firmato un’ordinanza che impone di usare sempre il guinzaglio quando si portano i cani a spasso in luoghi pubblici (parchi, giardini, ma non le aree di sgambamento). Obbligatorio portare con sé una museruola e portare sempre sacchetti per raccogliere eventuali deiezioni. Multe da 35 a 500 euro per chi sgarra. L’ordinanza arriva anche dopo numerose lamentele da parte di cittadini stanchi di fare lo slalom tra le deiezioni canine.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’