Troppo caldo, è già tempo di processionaria. Cane con lesioni finisce in clinica

Un cane è finito domenica in clinica veterinaria con lesioni da processionaria. Non è il primo ovviamente, ma di certo è parecchio inusuale che il contatto si sia verificato in questo pieno inverno che sembra così tanto una piena primavera. Non stupisce: sono quindici i gradi toccati ancora questo fine settimana a Bobbio, dove vive il cane ora in cura. La veterinaria Cassandra Poggioli mette in guardia: “Attenzione alle larve. In caso di contatto sciacquare subito e rivolgersi al più vicino centro veterinario”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ