Addio a Carlo Riccio, veterinario che ha speso una vita per tutelare gli animali

E’ scomparso, all’età di 68 anni, Carlo Riccio, conosciuto e stimato veterinario piacentino. Per anni professionista dell’Ausl di Piacenza, si è sempre speso per la difesa degli animali, soprattutto quelli abbandonati. Ha lavorato a fianco di numerose associazioni del territorio per tutelare i diritti degli amici a quattro zampe e non solo. Prima nello studio di via Boselli, a Piacenza, poi presso gli uffici dell’azienda sanitaria locale in piazzale Milano, ha vissuto per curare gli animali, a cui ha dedicato tutto se stesso.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà