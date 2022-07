Dalla palestra a laboratori per autistici: Seta selezionata per le politiche delle famiglie

Seta è stata selezionata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche della Famiglia nell’ambito del progetto nazionale “#Conciliamo”, finalizzato a realizzare progetti di welfare aziendale che consentano lo sviluppo di azioni su misura per le famiglie dei dipendenti e migliorino la qualità di vita dei lavoratori. Il bando “#Conciliamo” ha visto la candidatura di migliaia di aziende da tutta Italia, con una graduatoria finale che ha premiato i 130 migliori progetti presentati. Le finalità del bando sono il rilancio demografico, l’incremento dell’occupazione femminile, il riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne, il sostegno alle famiglie con disabilità, il contrasto all’abbandono degli anziani, il supporto della famiglia in presenza di componenti disabili e la tutela della salute.

Il progetto presentato da SETA sarà pienamente operativo a partire da gennaio 2023 e prevede diverse azioni in applicazione degli obiettivi nazionali, alcune delle quali particolarmente innovative. Ad esempio, verrà realizzato un ambulatorio salute in ciascuna delle tre sedi provinciali (Modena, Reggio Emilia e Piacenza), accessibile a tutto il personale, nel quale poter usufruire di visite specialistiche e terapie con particolare riguardo alle problematiche posturali e dell’apparato muscolo-scheletrico (particolarmente sollecitati per chi opera sui mezzi pubblici). Verrà inoltre realizzata una palestra ad accesso gratuito per i dipendenti per incoraggiare l’attività fisica come prevenzione e cura nella propria routine quotidiana e sul luogo di lavoro. Tale azione – che integra l’attività dell’ambulatorio salute – è particolarmente innovativa e non trova riscontro in altre aziende del trasporto pubblico: la palestra verrà attivata in via sperimentale nella sede di Modena, che vede la maggior presenza numerica di lavoratori. Un ulteriore elemento di distinzione è rappresentato dal laboratorio per figli dei dipendenti con disturbo dello spettro autistico: Seta metterà a loro disposizione locali idonei ed una rete di specialisti.

“La valorizzazione e la fidelizzazione del personale rappresentano obiettivi strategici per la nostra azienda: dedichiamo importanti risorse per migliorare le condizioni in cui operano i lavoratori, sia dal punto di vista salariale sia incentivando la loro crescita formativa, nonché favorendo la conciliazione degli impegni personali e professionali” dichiara Antonio Nicolini, Presidente di Seta.