Lavori al tetto al santuario del Penice con l’8 per mille. Raccolta fondi per le spese

Due avvallamenti sul tetto del santuario del Penice preoccupavano da tempo il rettore don Silvio Pasquali, così come le travi marce, ormai chinate sotto il peso del tempo. Ora però si può tirare un sospiro di sollievo: i lavori ci sono, sono corposi, hanno un valore di 216mila euro, il santuario del settimo secolo è “incerottato” dall’impalcatura, alla fine tornerà come nuovo, è la promessa. A garantire l’intervento è la Edilvalla di Piacenza, su progetto dell’architetto Silvia Giorni.

RACCOLTA FONDI

La maggior parte dei fondi necessari al restauro deriva dall’Otto per mille, pari a 70mila euro; dalle casse del santuario sono stati messi 30mila euro. La restante parte sarà coperta da un mutuo, anche se è in corso una raccolta fondi.

L’INTERVENTO

Il tetto sarà ricoperte di ciappe tipiche dell’Appennino piacentino, su indicazione della Soprintendenza. Intanto, la statua lignea della Madonna del Penice – il tesoro più grande del santuario, che risale al 1500-1600 – è stata spostata al centro della chiesa, non al lato sinistro come da tradizione, per proteggerla durante i lavori che termineranno a fine settembre.

FERRAGOSTO E FESTA DEL PENICE

Per la festa tradizionale del Penice, il 12 settembre, servirà avere ancora un po’ di pazienza per poter rivedere poi il santuario rinnovato. Le messe saranno comunque celebrate alle 9, alle 10, alle 11, alle 15, alle 16, alle 17.30. Confermate anche le celebrazioni di Ferragosto alle 11, alle 16, alle 17, fino alla suggestiva fiaccolata in onore dell’Assunta alle 21.

Il servizio completo di Elisa Malacalza su Libertà