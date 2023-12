Asfaltatura svincoli della tangenziale di Piacenza, chiusura alternata rampe

Per consentire i lavori di asfaltatura delle rampe di svincolo, sono previste limitazioni temporanee lungo la strada statale 725 “Tangenziale di Piacenza”.

Nella giornata di oggi, dalle 9 alle 18, sarà istituita la chiusura alternata della rampa di uscita in direzione Piacenza Centro e in direzione Cremona, tra il km 0,000 ed il km 0,500. In occasione della chiusura della rampa di uscita in direzione Piacenza Centro il percorso alternativo prevede l’uscita in direzione Cremona, mentre durante la chiusura della rampa in uscita in direzione Cremona il percorso alternativo prevede l’uscita allo svincolo di Montale.

