Ordine degli ingegneri, Braghieri confermato alla guida fino al 2026

Alberto Braghieri è stato confermato per il prossimo quadriennio (2022-2026) presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Piacenza. Dopo le recenti elezioni, lunedì 25 luglio si è riunito il nuovo consiglio, nel corso del quale sono stati nominati all’unanimità presidente Alberto Braghieri, tesoriere Roberto Skabic e segretario Paolo Targon. Nel consiglio per la sezione A sono risultati eletti Alberto Braghieri, Ilaria Frighi, Francesco Ghidini, Roberto Skabic, Vittorio Schiavi, Italo Perazzi, Paolo Delfanti, Paolo Targon, Emanuele Abbati, Francesca Schiavi. Per la sezione B è risultata eletta Iunior Elisabetta Pezza. Sono in tutto 924 gli ingegneri della provincia di Piacenza iscritti all’Ordine.

