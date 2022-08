Castel San Giovanni, ancora polemiche sul cantiere di viale Amendola

Non accennano a placarsi le polemiche attorno ai lavori di viale Amendola, a Castel San Giovanni. Il cantiere per la sostituzione delle condotte dell’acquedotto sta diventando un vero e proprio pomo della discordia. L’ultimo tassello di un malcontento che cova da mesi, con i commercianti sul piede di guerra per la lungaggine di un cantiere che di fatto semiparalizza le loro attività, si è consumato via social.

Un post dell’amministrazione comunale, pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale, in risposta ad un altro post di un’utente che solidarizzava con un’attività commerciale particolarmente messa in difficoltà, ha provocato valanga di commenti critici. Alle polemiche social si aggiungono quelle a livello istituzionale, con botta e risposta tra maggioranza e minoranza e voci critiche anche in seno alla stessa maggioranza.