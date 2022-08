“Nimbo”, la community dei lavori occasionali creata da una startup piacentina

Semplificare e rendere accessibile a tutti la possibilità di lavorare in modo saltuario e autonomo, aiutando chi ha bisogno di trovare la persona giusta per svolgere un lavoro che non saprebbe portare a termine in autonomia. Sono questi gli obiettivi di “Nimbo”, la community nata e pensata per chi cerca un lavoro occasionale. La piattaforma, che si sviluppa anche attraverso un’App gratuita, è stata ideata dai piacentini Matteo Bonfanti e Alessandro Peveri, che questa mattina nell’ex Chiesa del Carmine hanno illustrato la startup.

