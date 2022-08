Castel San Giovanni, la futura cittadella della solidarietà fa discutere la maggioranza

Non trova tutti concordi l’ambizioso progetto di una cittadella della solidarietà a Castel San Giovanni. Il progetto ha ottenuto 510mila euro di finanziamento dal Pnrr e avrà una valenza distrettuale. Servirà cioè tutti i comuni del distretto di Ponente che, in prospettiva, dovranno farsi carico con Castello della sua gestione. Proprio su questo punto si sono levati dubbi anche in seno alla stessa maggioranza consiliare. “Siamo sicuri che tutti i Comuni manterranno l’impegno di sostenere la cittadella del sociale? O sarà Castello a doversene fare carico per intero?” è stata la domanda sollevata dal consigliere di maggioranza Sergio Bursi. Quest’ultimo, pur votando a favore, ha avanzato timori che un domani a farsi carico di tutta la gestione sia solo Castel San Giovanni.

