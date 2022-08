Nel 1980 la sua famiglia arrivò a Borgonovo dalla Cina: Thiem compie 100 anni

Borgonovo ha festeggiato i cento anni di Thiem Dang, esile nonnina venuta dalla Cina. La sua famiglia, nel 1980, fu una delle primissime famiglie asiatiche, e più in generale una delle prime famiglie di immigrati, a stabilirsi a vivere in Val Tidone. La sua vita assomiglia ad un romanzo. Nel 1980 arrivò in Italia, come rifugiata politica, dopo essersi lasciata alle spalle la Cina, il Vietnam e una permanenza di due anni in un campo profughi in Malesia. I suoi otto figli sono tutti nati in Vietnam e ora vivono tra Borgonovo, l’Australia, l’America e HOnk Kong. Tutti però hanno voluto festeggiarla. “Ci tenevamo a esserci – dicono i familiari – . Lei ne è stata contentissima”. Il paese che l’ha accolta, Borgonovo, è diventata la seconda famiglia di Thiem Dang. “All’inizio non è stato facile, poi piano piano ci siamo integrati”.

