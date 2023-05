Cento anni dell’azienda Carlo Manzella: “Una qualità mantenuta in famiglia”

Sabato 27 maggio, lo storico stabilimento Carlo Manzella, di Castel San Giovanni, rinomato per la produzione di polpa di pomodoro italiano, ospiterà una mostra fotografica e un ricevimento per festeggiare il centenario.

“Allestiremo una mostra fotografica dentro lo stabilimento per raccontare la nostra storia” dice l’attuale titolare, Giuseppe Manzella rappresentante della quarta generazione alla guida dell’azienda castellana. Una storia iniziata grazie alla poliedricità del bisnonno, Carlo Manzella: “Quando il bisnonno cominciò, nel 1923 – ricorda il proprietario – si faceva più che altro concentrato di pomodoro. Poi passammo ai pelati che abbiamo abbandonato nel 1987 per specializzarci nella produzione di polpa”. L’evento di sabato pomeriggio avrà come protagonisti anche gli agricoltori a cui l’azienda di Castel San Giovanni da sempre si rivolge per poter produrre la pregiata polpa per cui la ditta Carlo Manzella oggi è rinomata.