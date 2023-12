Via libera unanime al Piano da 35 milioni della Provincia. Sarà l’anno delle scuole

Via libera questa mattina dai sindaci, unanimi, al piano della Provincia da 35 milioni di euro di investimento per il 2024. Oltre ai cantieri previsti sulle strade, sarà l’anno del finanziamento alle nuove scuole, con la costruzione di un nuovo plesso scolastico nell’area ex Demanio Pontieri, con la realizzazione del nuovo ingresso ed edificio palestra (3,2 milioni), la riqualificazione dell’ex comando provinciale dei Vigili del fuoco in viale Dante perché diventi sede del Tramello (9,2 milioni), un nuovo edificio scolastico per il polo di Castelsangiovanni (2,6 milioni) e per quello di Fiorenzuola (2,8 milioni).

Il bilancio di previsione 2024-2026, spiegato dalla presidente Monica Patelli, dal direttore Vittorio Silva, dal dirigente Davide Marenghi, presenta entrate correnti pari ad euro 41.790.541: la contrazione di quasi un milione rispetto allo scorso anno è dovuta principalmente al ridursi dei trasferimenti per il caro energia.

Considerando che il prossimo anno saranno richieste dallo Stato ulteriori risorse per la spending review pari a 400.000 euro – è stato detto – le risorse disponibili per le funzioni provinciali subiranno una riduzione che costringe ad una gestione particolarmente attenta dal lato della spesa. Di conseguenza – rispetto al bilancio assestato dello scorso anno – le spese correnti previste sono in riduzione, passando da euro 43.816.136 ad euro 42.354.000.

Nonostante le difficoltà sono programmati, per il solo 2024, investimenti per oltre 35 milioni di euro, in parte finanziati con risorse accertate nell’esercizio 2023, e in parte – per l’esattezza per 19 milioni – a carico del bilancio del prossimo anno. Di questi ultimi 8.000.000 sono finanziati dal Pnrr, 4.608.000 dallo Stato, e oltre 5.800.000 con mutui.

A questi ultimi si è infatti deciso di ricorrere, per la prima volta da molti anni, per far fronte in particolare ai fabbisogni di investimento in materia di edilizia scolastica.

I CANTIERI NEL PIANO DELLE OPERE

presentazione marenghi

LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

bilancio previsione 2024 2026 SILVA_sindaci