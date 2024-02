Mc Donald’s arriva a Castel San Giovanni, “previsti trenta posti di lavoro”

Ormai è ufficiale: anche Castel San Giovanni avrà il suo McDonald’s. Il colosso statunitense del fast food sbarca in Val Tidone e promette l’assunzione di una trentina di giovani. Non si insedierà in zona Basko – via Allende, come si vociferava fino a qualche anno fa, ma lungo la via Emilia Piacentina, in ingresso a Castel San Giovanni per chi proviene da Piacenza (zona Tigotà, Eurospin).

“Realizzerà un insediamento ex novo – annuncia la sindaca Lucia Fontana – nell’unica area ancora libera che si trova all’interno di quel comparto. Abbiamo chiesto garanzie in fatto di parcheggi e viabilità, dal momento che sarà presente anche un McDrive”.

Il progetto rappresenta una proposta occupazionale per gli abitanti della zona. “Mi è stata prospettata l’assunzione di venti, trenta giovani” conclude la sindaca Fontana.