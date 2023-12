Per la giovanissima Lucia Pilar Zucca, 12 anni appena, le arti marziali non hanno segreti. Alla recente edizione di Milano Challenge 2023, torneo di Brazilian Jiu Jitsu, l’atleta valtidonese ha portato a casa un meritatissimo argento. Pilar per mancanza di avversarie della sua età ha dovuto competere con atlete più grandi, motivo per cui l’argento è doppiamente meritato.

