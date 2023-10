Logistica possibile dal 2024 solo a Piacenza e Fiorenzuola. A Castello se ci sarà il binario

Per la prima volta, nei Piani urbanistici, c’è un freno alla logistica dopo l’avanzata degli ultimi decenni. Parliamo del Ptav, il Piano territoriale di area vasta che la Provincia punta a portare in consiglio per l’ultima approvazione nel 2024, dopo gli incontri previsti coni consiglieri di maggioranza e minoranza nelle vallate e un confronto pubblico in città, tra novembre e dicembre.

Ecco i vincoli: “L’evoluzione della logistica sarà solo nei poli produttivi di rilievo sovracomunale, e solo se dotati di una connessione diretta alla viabilità autostradale e del collegamento ferroviario o stradale con uno scalo ferroviario, un binario attivo. Nel caso di collegamento stradale non devono essere attraversati i centri abitati», spiega la presidente della Provincia Monica Patelli.

Volendo tradurre nel concreto il principio di “stop alla logistica diffusa” significa che potranno di fatto accogliere nuova logistica, perché rispondono ai parametri, solo Piacenza città (ma non frazioni come Roncaglia ad esempio dove negli anni diversi si sono fatti avanti) e Fiorenzuola. Anche Castel San Giovanni, sì, ma solo a condizione che venga attivato il binario oggi presente ma non attivo.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ