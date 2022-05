Maria è la più longeva dell’Alta Val Tidone con i suoi 100 anni vissuti tra i monti

Si chiama Maria Filipuzzi l’abitante più longeva di Alta Val Tidone. La nonnina dei record ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 100 anni di vita, tutti vissuti tra i monti di Morasco. Originaria di Casa Vai di Gabbiano di Pianello Maria Filipuzzi a Morasco ci arrivò per amore di Oreste Cassi, con cui nel 1950 convolò a nozze. Da quel momento ha sempre abitato nella frazione montana di Alta Val Tidone e non si è mai mossa. “Un tempo qui ci abitavano sessanta famiglie, ora siamo non più di quattro o cinque” racconta il figlio Angelo. La nonnina di Morasco è “l’unica centenaria attualmente presente nel nostro comune” precisa Albertini. Anche per questo la festa è doppia e nonna Maria, dopo una vita di lavoro nei campi e nella stalla, se la gode tutta.

