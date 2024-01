Alta Val Tidone, aumentano i residenti: 23 in più rispetto al 2022. I nuovi nati sono 8

La popolazione di Alta Val Tidone torna a crescere. Nel corso del 2023 si è passati dai precedenti 2.917 abitanti agli attuali 2.938 e cioè 21 residenti in più. Si tratta di un incremento forse poco significativo per chi osserva dall’esterno, soprattutto se si osserva dai grandi centri abitati, ma che per un Comune che deve lottare ogni giorno per mantenere servizi vicini al cittadino ed evitare lo spopolamento, soprattutto delle zone più montane del suo territorio, si tratta di un piccola conquista.

Il dato come sempre più atteso è però quello relativo alle nascite. Nel 2023 sono nati ad Alta Val Tidone 8 tra bambine (1) e bambini (7).

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ