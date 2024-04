Alta Val Tidone, fondi per valorizzare la storia dei mulini e dei mugnai

Il Comune di Alta Val Tidone ha ricevuto un finanziamento di 5.500 euro per la valorizzazione della storia dei mulini e delle generazioni di mugnai che fecero la loro storia e che magari nel corso del tempo sono emigrate all’estero. Il finanziamento servirà a promuovere studi e ricerche sull’arte molitoria in Alta Val Tidone e a promuovere quello che si chiama turismo delle radici.

I mulini e le famiglie emigrate all’estero

Il focus del progetto sarà rivolto a quelle famiglie che un tempo vivevano nei mulini, e più in generale in Alta Val Tidone, ma che in passato abbandonarono quei luoghi per migrare all’estero. Alcuni discendenti di queste famiglie non sono più tornati, altri hanno fatto ritorno.

“Gli uffici comunali – dice il sindaco Franco Albertini – ricevono sempre più spesso richieste di contatti, di informazioni da parte di famiglie di emigrati in ogni parte del mondo, a testimonianza di quanto sia forte il desiderio di mantenere i legami con le proprie radici“.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’