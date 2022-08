Ultimo appuntamento con “Sentieri piacentini”, stasera “La Penna in bianco”

Ultima puntata, stasera alle 20 su Telelibertà dopo il Tgl, per “Sentieri Piacentini”. Sul digitale terrestre e in streaming sul sito Liberta.it, dopo una maratona lunga 17 puntate, il fortunato format firmato dall’escursionista e videomaker pontenurese Roberto Salini va in vacanza.

Gli spettatori più affezionati non si saranno lasciati scappare gli episodi precedenti. I primi 10, proposti a partire dal 16 aprile, appartenevano alla seconda serie del programma, realizzata dopo il successo della prima, andata in onda l’anno scorso. Ed erano stati girati a cavallo tra primavera ed estate 2021. In coda, sempre il sabato sera dal 25 giugno, sono stati riproposti a grande richiesta gli episodi della prima tornata, con ambientazione invernale. Stasera, visto il clima torrido, farà senz’altro un certo effetto potersi godere sul piccolo schermo lo spettacolo de “La Penna in bianco”.

“Dopo aver girato in ogni stagione – dice Salini – non potevamo che concludere con una puntata interamente dedicata alla neve: in una spettacolare giornata invernale e con una situazione nevosa eccezionale, andremo da Prato Barbieri a Santa Franca e da qui al monte La Penna da dove godremo di uno stupendo panorama sulla bassa val Nure, sulla val Restano e su quella di Groppo Ducale”.