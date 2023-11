“Sentieri Piacentini” in vetta al Maggiorasca, la montagna che domina la Val d’Aveto

La protagonista della sesta puntata di “Sentieri Piacentini” in onda questa sera su Telelibertà sarà la vetta più alta del territorio piacentino. Stiamo parlando del Maggiorasca che con i suoi 1.804 metri di altezza domina la vallata sopra Santo Stefano d’Aveto. Roberto Salini ci accompagnerà in cima al Maggiorasca in una magnifica giornata di sole e neve.

Appuntamento quindi a stasera sul canale 76 di Telelibertà, a partire dalle 20.30. Tutte le puntate della terza stagione di “Sentieri Piacentini” sono disponibili anche on demand sul sito teleliberta.tv.