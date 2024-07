Alla scoperta della bellezza nascosta: in viaggio con Salini tra Brugnello e Marsaglia

Nella quinta puntata di “Sentieri piacentini”, in onda questa sera alle ore 20,20, su Telelibertà, l’escursionista, fotografo e videomaker piacentino Roberto Salini ci accompagna in un affascinante viaggio a Brugnello, un luogo che per i piacentini non ha bisogno di presentazione. Questa località pittoresca, incastonata tra le colline, è una delle gemme della provincia di Piacenza. In questo episodio, Salini ci guiderà, a piedi, da Marsaglia, altro borgo ricco di storia e fascino, fino a Brugnello, proseguendo poi verso altri piccoli e caratteristici borghi della zona.

Il viaggio da Marsaglia a Brugnello è un invito a scoprire la bellezza nascosta della provincia di Piacenza, a rallentare il passo e a godere delle piccole meraviglie che ci circondano. Ogni passo è un incontro con il passato, reso ancora più vivo dalle riprese d’epoca gentilmente fornite dal signor Pierluigi Ziliani. Questi filmati permetteranno di vedere Brugnello com’era prima della ristrutturazione, offrendo un prezioso confronto tra passato e presente.

Salini, con la sua consueta attenzione ai dettagli, ci racconta la storia dei luoghi che attraversiamo, svelando aneddoti e curiosità che arricchiscono l’esperienza del cammino. La bellezza di Brugnello emerge in tutta la sua autenticità, mentre le immagini d’epoca ci ricordano quanto sia importante preservare il patrimonio storico e culturale di questi borghi. Le puntate si possono rivedere on demand su teleliberta.tv.