Fiorenzuola, torna il “Pedibus” per la primaria. Iscrizioni aperte dal 29 agosto

Apriranno il prossimo 29 agosto le iscrizioni, per l’anno scolastico 2022-23, al “Pedibus”, il servizio gratuito di accompagnamento pedonale a scuola, per gli studenti della primaria di via Matteotti, da parte di volontari adulti.

Il servizio viene organizzato dall’Ufficio Ambiente del Comune di Fiorenzuola d’Arda e funziona come un vero e proprio autobus, con due linee – la “nord” e la “sud” – che seguono orari e fermate precise e stabilite. L’”autobus umano” è formato da un gruppo di bambini, tra l’adulto “autista” davanti e il “controllore” che chiude la fila, e si dirige verso la scuola raccogliendo i “passeggeri” alle fermate presenti lungo il percorso. Il servizio viene svolto ogni giorno, in relazione al calendario scolastico, e con qualsiasi condizione meteorologica: da quest’anno i bambini che si iscriveranno al servizio potranno inoltre usufruire di nuove bandane e scaldacolli offerti dalla ditta locale Cargill, che ha consegnato gli accessori nel finire dello scorso anno scolastico, unitamente alle nuove pettorine per i volontari accompagnatori degli utenti.

“Il Pedibus – ha illustrato l’assessore alla Pubblica Istruzione ed all’Ambiente del Comune di Fiorenzuola d’Arda, Elena Grilli – è un servizio in grado di offrire vantaggi all’intera comunità: contribuisce notevolmente al miglioramento della qualità della vita ed è una significativa occasione per consentire ai bambini di vivere un’esperienza di autonomia, sviluppare la propria autostima e prevenire eventuali problemi di obesità. Promuovere l’andare a scuola a piedi è inoltre un’azione finalizzata a rendere il territorio più vivibile e meno inquinato”