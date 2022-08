Beccia: “La scuola di Ottone è salva”. Trovato l’accordo per le 25 ore didattiche

La scuola media “Toscanini” di Ottone è salva, almeno per quest’anno. Dopo la mobilitazione di questi giorni sui paventati tagli orari imposti dall’ufficio scolastico regionale (solo 12 ore di didattica in presenza e le restanti ore collegati in Dad con l’istituto di Bobbio), ieri è arrivata un’improvvisa schiarita.

“Il provveditore Maurizio Bocedi mi ha comunicato telefonicamente che si è riusciti a trovare il sostegno per altre ore di didattica in aula oltre alle 12 previste – spiega il sindaco di Ottone Federico Beccia -. L’accordo è sulle 25 ore settimanali, che significa evitare il peggio ai ragazzi di Ottone.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’