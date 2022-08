Domani allerta meteo su tutta la provincia per forti temporali e possibili frane

La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo per la giornata di domani su tutta la regione. In particolare, nella nostra provincia sono segnalate due possibili criticità: la prima per temporali di forte entità che interesseranno tutto il territorio, la seconda il rischio di frane e piene di fiumi e torrenti.

“Per la giornata di giovedì 18 agosto – spiega l’allerta – sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati più probabili sul settore occidentale. Le precipitazioni intense possono generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua”.

Per venerdì sono previsti nel primo mattino residue precipitazioni, a cui faranno seguito condizioni di spiccata variabilità su tutto il territorio, con piogge e rovesci sparsi. Attenuazione dei fenomeni con ampie schiarite a partire dalle ore pomeridiane, con residui rovesci sull’Appennino. Sereno o poco nuvoloso in serata.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà