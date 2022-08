Maltempo, piattaforma della regione per la segnalazione dei danni all’agricoltura

È stata attivata dalla Regione Emilia Romagna la piattaforma per la segnalazione danni agricoli per le zone colpite dal maltempo degli ultimi giorni, che ha sferzato anche la nostra provincia, provocando danni alle infrastrutture civili e private in diverse province, ma anche alle produzioni agricole.

Il link è: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/come-fare-per/calamita-naturale.

“Sono segnalazioni importanti perché forniscono dati certi per quantificare i danni, coordinare una ricognizione precisa sul territorio, chiedere indennizzi al ministero delle Politiche agricole e alimentari”, spiega la regione.