Violenta lite tra avventori di un locale in via Cittadella, chiuso per cinque giorni

L’attività di un locale situato nella zona di via Cittadella è stata sospesa per cinque giorni dalla Questura di Piacenza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Il provvedimento è stato adottato in seguito ad una violenta lite tra alcune persone – una delle quali era dovuta ricorrere alle cure in ospedale, essendo stata colpita con una bottigliata al volto – avvenuta nella notte tra sabato 20 e domenica 21 agosto. Sul posto erano intervenute le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, assieme alla polizia scientifica per i rilievi del caso.