Putzu: “Realizzare uno studentato per universitari nell’ex albergo San Marco”

Realizzare uno studentato per gli universitari del corso di Medicina in inglese all’interno dell’ex albergo San Marco in via Cittadella a Piacenza. Lo propone il consigliere comunale Filiberto Putzu (Liberali).

“Stanno per iniziare i lavori per lo scavo del parcheggio interrato di piazza Cittadella. Si prevedono mesi di difficoltà legate alla viabilità, al rumore e ad altri disagi in quella zona, con prospettive attuali non esattamente rassicuranti. Tuttavia, questa è la decisione presa dall’amministrazione del sindaco Tarasconi – aggiunge Putzu -. Tutti ci auguriamo che la piazza acquisisca un nuovo assetto urbanistico, migliore rispetto a quello attuale. Se così sarà, sarà necessario intervenire anche sull’asse viario che da piazza Cittadella porta a piazza Cavalli e a palazzo Gotico, l’attuale via Cittadella, che potremmo definire la via dei Farnese. Questo percorso è frequentato dai turisti e da chi, uscito dai Musei di palazzo Farnese, desidera raggiungere la piazza principale con le statue equestri di Alessandro e Ranuccio Farnese, realizzate dal Mochi. Lungo la via si trova l’ex Albergo San Marco, attualmente abbandonato, tornato recentemente alla ribalta per il legame con Giuseppe Verdi, che vi soggiornava durante le sue visite a Piacenza. Nonostante numerose dichiarazioni d’intenti, finora sono stati pochi i fatti concreti, eccezion fatta – conclude il consigliere comunale – per uno stendardo con l’effige di Verdi affisso dall’amministrazione comunale nel marzo 2023″.