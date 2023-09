Dal 21 ottobre una mostra sull’ex albergo San Marco. “Teniamo alta l’attenzione”

Una mostra fotografica con protagonista l’ex albergo San Marco per “tenere accesi i riflettori sullo storico immobile che ospitò anche il maestro Giuseppe Verdi“, all’angolo tra via San Marco e via Cittadella. L’iniziativa si terrà dal 21 ottobre al 5 novembre: lo ha annunciato l’assessore alla cultura Christian Fiazza in un incontro pubblico nell’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano organizzato dalla sezione cittadina di Italia Nostra, facendo il punto sulla volontà di riqualificare l’ex albergo San Marco, di cui il Comune detiene la proprietà insieme all’Ausl. Nei mesi scorsi, l’amministrazione Tarasconi ha rimosso il fabbricato dal piano delle alienazioni, auspicando in un supporto della Regione per rilevarne l’intero titolo di possesso e procedere al recupero.

“Con questa mostra, i piacentini potranno recarsi gratuitamente a palazzo Gotico per ammirare gli scatti che ritraggono la situazione attuale dell’albergo San Marco. Servirà a mantenere alta la consapevolezza collettiva su questo bene” ha rimarcato Fiazza.