Palazzo Gotico da scrivania: la miniatura di Ginetto Savi donato a Palazzo Farnese

Gli ci sono voluti quattro anni di paziente lavoro e di maniacale cura dei dettagli per realizzare un piccolo capolavoro in miniatura di uno dei simboli architettonici più apprezzati di Piacenza. Una volta terminato lo ha donato al Comune che ne ha fatto buon uso. Ecco il bel regalo che il piacentino Ginetto Savi ha voluto fare alla cittadinanza, un modello ligneo in scala 1:50 di Palazzo Gotico, che da ieri è diventato parte integrante dei Musei Civici di Palazzo Farnese.

Savi lo ha portato in mattinata nel Salone Pierluigi per mostrarlo all’assessore alla cultura Christian Fiazza e al direttore dei Musei Civici di Palazzo Farnese Antonio Iommelli, accompagnato da famigliari, amici e parenti.

“Ci ho impiegato circa quattro anni – ha raccontato – l’idea di realizzarlo mi è venuta dopo aver finito la mia ultima opera, che era l’area conventuale di San Sisto. A quel punto mi sono detto: ho fatto qualcosa di religioso, perché non fare anche qualcosa di laico? Ed ecco qui il Gotico”. La sua passione nasce “da ragazzino, ho sempre amato il modellismo di tutti i generi, dalle navi agli aerei, i mezzi con le ruote, tutti quanti con delle difficoltà realizzative perché io parto da zero: non ho nulla, mi procuro le fonti, mi documento, disegno e poi costruisco”.