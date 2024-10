“Lassù c’è spazio per tutti”: l’astronauta Paolo Nespoli parla ai ragazzi del Respighi

C’è spazio nello spazio per tante occupazioni del futuro. “Lavoro per tutti, si va sulla Luna, su Marte, datevi da fare e puntate in alto”.

L’astronauta Paolo Nespoli parla e motiva con una carica stellare la platea di Palazzo Gotico stracolma di studenti del liceo scientifico “Lorenzo Respighi” che festeggia il bicentenario della nascita dello scienziato e astronomo (1824-1889) di cui porta orgogliosamente il nome.

Perché è nella ricerca tecnologica sempre più avanzata e spinta dall’intelligenza artificiale proprio per lo spazio che si aprono infinite opportunità di studio e di professione. Nespoli è ingegnere elettronico, al suo attivo ha ben tre missioni spaziali e due volte nella Stazione Spaziale Internazionale.

“Potete essere ingegneri – rivolto ai ragazzi – fisici, ma anche comunicatori per diventare astronauti…”.

E ancora: “Lassù si deve avere la capacità di vivere in squadra, di saper comunicare, bisogna parlarsi, trovare soluzioni, rispettare le diverse culture, imparare ad essere ordinatissimi, convivere anche sul cibo”.

E a proposito di cibo, è diventata famosa la sua “pizzata” spaziale.

