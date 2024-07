“Si risveglia il gigante di Piacenza”: Palazzo Gotico sarà visitabile ogni mese

“Fino a qualche anno fa, Palazzo Gotico appariva come quei saloon che si vedono negli spaghetti western: una bellissima cartolina, all’interno del quale non si trovava nulla – spiega l’assessore alla Cultura Christian Fiazza – Abbiamo poi iniziato nel novembre 2022 con ciò che l’Amministrazione ha chiamato “Il risveglio del gigante“, un progetto nato per riuscire a mettere il Palazzo che si affaccia su Piazza Cavalli, al centro di Piacenza”.

Ora, con l’impegno dei volontari del Touring Club Italia e grazie all’iniziativa “Aperti per Voi”, che si impegna ad aprire le porte di Palazzo Gotico per un fine settimana ogni mese, a partire dal prossimo weekend (sabato 3 e domenica 4 agosto), sarà possibile porre al centro del turismo in città “Il gigante di Piacenza”.

“Si tratta di fare sinergia per creare un valore aggiunto nel territorio, promuovere cultura e patrimonio artistico, non solo a livello locale, ma anche nazionale”, conclude Elena Torricella, volontaria Touring Club di Piacenza.

Palazzo Gotico si aggiunge allora ai siti già inseriti all’iniziativa “Aperti per Voi” (assieme alla Cattedrale di Piacenza, Santa Maria in Cortina e Santa Eufemia). Per l’occasione, nei Musei Civici di Palazzo Farnese, è stata inaugurata la dimora ufficiale del modellino rappresentante Palazzo Gotico, donato dall’autore Ginetto Savi.