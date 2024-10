Ecco il modello ligneo di palazzo Gotico: l’autore Savi accolto a Palazzo Farnese

Nei giorni scorsi, l’assessore alla Cultura Christian Fiazza ha accolto nei musei civici Ginetto Savi, che ha finalmente potuto ammirare la riproduzione in legno di Palazzo Gotico, da lui realizzata con maestria artigianale, nella sua collocazione definitiva nella sala del modellino ligneo di palazzo Farnese.

Savi, che ha dedicato quattro anni di lavoro meticoloso alla creazione del modello in scala 1:50, ha espresso grande soddisfazione per l’opportunità di vedere il suo lavoro esposto accanto al modellino di Palazzo Farnese, unendo così i due più importanti edifici monumentali non religiosi di Piacenza. L’assessore Fiazza ha sottolineato come questa esposizione rappresenti una preziosa introduzione alle bellezze e alla storia della città per i visitatori che, partendo da questi modelli tridimensionali, possono approfondire la conoscenza del territorio piacentino.

Il modello ligneo di palazzo Gotico, donato ai Musei Civici lo scorso aprile, ha trovato la sua definitiva collocazione durante i mesi estivi, arricchendo ulteriormente l’allestimento di Palazzo Farnese.