La fisica dei giovani: idee ed esperimenti degli studenti protagonisti a palazzo Gotico

Benvenuti nel mondo della fisica visto con l’occhio dei giovani. Tutto questo è “Fisica al Gotico”, un evento giunto alla sua seconda edizione dopo quella del 2022 che torna con un ricco programma fino a sabato 5 ottobre. Nel salone monumentale di Palazzo Gotico vanno in scena esperimenti di fisica calibrati per ogni ordine e grado studiati da oltre un centinaio di alunni degli indirizzi scientifici degli istituti scolastici di Piacenza e provincia “Colombini”, “Gioia”, “Mattei”, “Respighi” e “Volta” che nei primi tre giorni li illustrano agli altri studenti più giovani delle scuole locali.

Sabato sarà invece la volta del gran finale con la giornata dedicata alla cittadinanza, dalle ore 8.30 alle 13.30 le porte di palazzo Gotico saranno aperte a tutti. Vedremo tanti esperimenti e di natura diversa, il “Colombini” per esempio propone le differenti trasformazioni dell’energia e un affascinante disco di Newton che ci farà scoprire quanti sono i colori primari in natura. “Il “Gioia” ci farà invece scoprire che cosa si cela sotto la campana a vuoto dove una piuma e una sfera cadono insieme e dove il suono si dissolve nel silenzio assoluto, oppure la magia delle bolle dalle forme perfette, mentre il “Mattei” ci inonderà di nozioni sul moto parabolico e sulla luce tra specchi infiniti e cannocchiali. Il “Respighi” si dedicherà invece alla spinta di Archimede che spiega il galleggiamento e alla F1 in Schools, una sfida in cui squadre di studenti collaborano come se fossero in una scuderia per progettare una vera auto di Formula 1 ad aria compressa. Infine il “Volta”, che, proprio per il nome che porta, ci insegnerà tutti i segreti dell’invenzione della pila di Volta e tutto ciò che c’è da comprendere sull’origine delle aurore boreali.