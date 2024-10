Le “giornate spaziali” del liceo Respighi si aprono con l’ex astronauta Paolo Nespoli

È un ottobre “respighiano”. Per celebrare i 200 anni dalla nascita dell’astronomo Lorenzo Respighi, originario di Cortemaggiore, anniversario che coincide con il secolo di vita del liceo scientifico che porta il suo nome (istituito cento anni fa, il 16 ottobre 1924), sono in programma tre giorni di eventi a Palazzo Gotico.

educazione finanziara

Il prologo è in programma alle 9.00 di giovedì 17 ottobre, quando – nell’ambito del progetto Piacenza in educazione finanziaria coordinato da Eduardo Paradiso, saranno premiati gli studenti vincitori della borsa di studio in educazione finanziaria concessa dalla Banca di Piacenza e destinata ai migliori elaborati delle scuole partecipanti. Seguirà la relazione “La finanza e la Borsa nell’economia contemporanea” del docente Luca Bagato.

missioni spaziali e osservatori astronomici

Sempre domani, dalle 14.30 alle 18.00 è in programma uno dei momenti clou della tre giorni: la tavola rotonda a cui parteciperanno Giovanni Caprara, che tratterà di “Space economy”, l’ex astronauta Paolo Nespoli che racconterà le missioni spaziali, Lina Tomasella che parlerà degli osservatori astronomici e lo scienziato Giovanni Benetti, a cui si aggiungerà l’intrattenimento scientifico del divulgatore Adrian Fartade.

una conferenza-spettacolo

Venerdì 18 ottobre, dalle 14.45 alle 16.30 si terrà invece la conferenza-spettacolo “Problema globale” a cura del fisico Federico Benuzzi, il cui focus è il riscaldamento globale.

la prima biografia su respighi

Infine, sabato 19 ottobre, è in programma un doppio appuntamento: alle 11.00 ci sarà la commemorazione del respighiano d’eccezione Francesco Alberoni, con Cristina Cattaneo direttrice di Alberoni Magazine, mentre alle 17.00 si terrà la celebrazione ufficiale del centenario del liceo scientifico, con l’intervento musicale a cura del Conservatorio Nicolini e la presentazione della prima biografia su Lorenzo Respighi, scritta da Michele Cifalinò e Ippolito Negri (con quest’ultimo presidente dell’associazione Amici dei Liceo Respighi).

Intanto, da domani, su alcuni grandi schermi a Palazzo Gotico scorreranno fotografie del liceo e di alcune foto di classe, una storia della scuola e dei suoi volti attraverso le immagini.

le parole della preside

“Abbiamo un rapporto particolare con il territorio – spiega la preside del Liceo, Elisabetta Ghiretti – non solo perché al Respighi attualmente sono presenti oltre 1.250 alunni. Lo dimostra l’esistenza di studenti di terza generazione, dal nonno al nipote, che hanno frequentato il liceo scientifico, nonché intere famiglie respighiane. Le radici sono profonde”.

i partner dell’evento

Gli eventi sono stati resi possibili dalla collaborazione con il Comune di Piacenza, il Gruppo Astrofili, l’Opera Pia Alberoni, mentre un contributo economico è giunto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, dalla Banca di Piacenza e da Confapi.