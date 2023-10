Via la multa per l’ordinanza anti-gradini durante il Covid: “Non c’erano i cartelli”

IN AGGIORNAMENTO

Si erano seduti sui gradini nel centro storico di Piacenza nel 2020, durante il periodo di pandemia da Covid. Ma un’ordinanza emanata dall’ex sindaco Patrizia Barbieri, particolarmente discussa e controversa, vietava espressamente di occupare le scalinate per evitare gli assembramenti, perciò i giovani erano stati multati dalla polizia locale. “Il provvedimento però non era segnalato sul posto, ma solo sui mezzi di informazione, quindi i ragazzi sanzionati, in sede di udienza davanti al Giudice di pace, hanno ottenuto l’annullamento della multa con un rimborso delle spese legali pari a 321 euro”. Lo ha comunicato il vicesindaco Marco Perini nel consiglio comunale di oggi, presentando una delibera per fare fronte alla piccola spesa imprevista. Diverse persone, tre anni fa, avevano criticato aspramente la misura anti-gradini varata dalla precedente amministrazione comunale di centrodestra per contenere la diffusione del virus, ed ecco dunque uno sviluppo legale che si è trascinato fino ad oggi.

Il consiglio comunale si è poi concentrato sulla variazione di bilancio promossa dalla giunta Tarasconi, che prevede – tra i vari punti – un ulteriore contributo di 320mila euro alla galleria d’arte moderna Ricci Oddi, in aggiunta alla somma di 200mila euro già stanziata dall’ente pubblico per il 2023 per coprire i costi del museo di via San Siro (in particolare le utente, illuminazione, riscaldamento d’inverno e aria condizionata d’estate), nonché 80mila euro circa per installare due semafori a chiamata, uno in piazzale Marconi e l’altro tra l’università Cattolica e il collegio Alberoni, allo scopo di risolvere alcune criticità viabilistiche. La “manovrina” include poi 800mila euro per la manutenzione stradale (a partire da via XXI aprile e via Portapuglia), 1,9 milioni per il recupero delle ex scuderie di Maria Luigia in piazza Cittadella, 1,6 milioni per la nuova scuola media con palestra nell’ex Laboratorio Pontieri, 87mila euro per opere di sistemazione nella biblioteca Passerini Landi e 220mila euro per il Palabanca.

“Sì, si poteva fare a meno dell’aumento dell’addizionale Irpef – ha osservato il vicesindaco Perini – ma tutti questi interventi non sarebbero stati possibili. L’incremento delle aliquote ha rappresentato una scelta giusta per evitare una politica di contenimento, ma di espansione e crescita della città”. Nicola Domeneghetti (FdI) ha però obiettato: “L’amministrazione Tarasconi aveva detto che l’aumento dell’Irpef sarebbe servito a promuovere il piano delle assunzioni e a fronteggiare il rincaro delle utenze. Ma questa variazione attesta proprio un risparmio complessivo di 1,1 milioni su luce e gas rispetto alle stime iniziali del 2023”.

METRO LEGGERA, DEMANIO E TRIBUTI – In variazione trova spazio il nuovo collegamento di trasporto pubblico con bus elettrici e corsie riservate tra la stazione, il polo universitario della Cattolica e la sede del futuro nuovo ospedale tra Madonnina e Farnesiana: dei 26 milioni di finanziamento ottenuti dallo Stato, vengono inseriti 64mila euro nel 2023 e 5,4 milioni negli anni successivi, più 4,9 milioni per l’acquisto dei bus elettrici.

Il Comune, inoltre, deve versare 1,3 milioni di arretrati all’Agenza del Demanio per mancati introiti dal 2015: lo Stato aveva ceduto alcuni immobili a Piacenza attraverso il meccanismo del federalismo demaniale, ma ora pretende che venga versata una quota delle entrate che quei beni garantivano.

E una nuova voce di spesa permetterà di affidare un incarico esterno a “un soggetto che affianchi l’ufficio Tributi del Comune per cercare di intercettare e ristrutturare la modalità di verifica e analisi della situazione immobiliare dei cittadini relativamente all’imponibilità per la Tari e l’Imu”.