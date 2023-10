Semafori a chiamata in stazione e alla Cattolica: il Comune stanzia 80mila euro

Due semafori a chiamata, uno in piazzale Marconi, l’altro tra l’università Cattolica e il collegio Alberoni. Nella variazione di bilancio approvata ieri in commissione consiliare ci sono 80mila euro per questo intervento che punta a risolvere due criticità viabilistiche.

La più nota è quella di piazzale Marconi. Sono anni che si cerca di disciplinare al meglio la circolazione in uno dei punti della città più trafficati in ragione della presenza della stazione ferroviaria e del suo affaccio su un’arteria viaria portante quale via XXI Aprile, che altro non è se non un segmento urbano della via Emilia. I sottopassi pedonali hanno chiuso per mancato utilizzo e meta di cattive frequentazioni. Due problemi, la messa in sicurezza dei pedoni e il rallentamento della circolazione per le code automobilistiche, che l’amministrazione conta quantomeno di ridurre con l’installazione di un semaforo a chiamata, come riferito dall’assessore alla mobilità Matteo Bongiorni.

La cifra inserita a bilancio – 16mila euro nell’anno 2023 più 64mila nel 2024 – copre un analogo intervento a San Lazzaro. Lì la criticità riguarda l’attraversamento di una strada trafficata come la via Emilia all’altezza della Cattolica e del collegio Alberoni.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTA’