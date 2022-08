Ponte dell’Olio, dagli operatori del luna park donazione al Comune

La grande famiglia degli operatori del luna park che ha trascorso il periodo agostano a Ponte dell’Olio animando con le giostre piazza Fornaci ha lasciato al Comune, come segno di gratitudine per la decennale accoglienza della comunità, una donazione di 210€ destinata a sostenere l’allestimento del tradizionale albero natalizio in piazza delle Fornaci. Un gesto inatteso, ma molto apprezzato, viste le difficoltà che anche i giostrai hanno avuto negli anni più duri della pandemia che li hanno costretti a sospendere la loro attività.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà