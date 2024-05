Il Luna Park si conferma realtà inclusiva: due giornate dedicate ai ragazzi disabili

Il Luna Park di Piacenza si conferma realtà inclusiva e pensata apposta per tutti. Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con le giornate organizzate per le persone affette da disabilità: nelle giornate del 20 e del 23 maggio le attrazioni saranno a completa disposizione e gratuite dalle ore 17.30 fino alle 21.00 circa.

Due momenti di festa anche per le famiglie e per i bambini, in particolare per quelli con disabilità che frequentano le scuole del territorio dall’infanzia alla secondaria di 2° grado con attrazioni, musica e zucchero filato.