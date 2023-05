“C’è sempre posto per un tassello in più”. Progetto di inclusività alla don Minzoni

“Siamo tasselli di un grande puzzle, ma c’è sempre spazio per un tassello in più”.

I bambini, nella loro spontaneità e sincerità sanno stupire: poche parole ma profonde, spontanee e soprattutto sincere – emerse dai piccoli studenti della scuola don Minzoni durante un progetto di inclusività, durato tutto l’anno e culminato con una mattinata ad incontrare i Corsari della maratona e alcune persone in carrozzina.

Il concetto è proprio questo: ogni tassello – pur diverso dagli altri, ognuno con le proprie caratteristiche – ha il medesimo valore. Quel valore che racchiuso nella vita.

L’iniziativa dei Corsari della Maratona ha questo scopo: coinvolgere i ragazzi fin da piccoli portandoli a conoscere e parlare con le persone con disabilità.