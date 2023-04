Nuovo Pedibus dalla Besurica alla don Minzoni: anche via Gramsci tra i “percorsi sicuri”

Successo ed entusiasmo, nella mattinata di venerdì 29 aprile, per il primo viaggio della nuova linea Pedibus che collega la Besurica alla primaria don Minzoni, contribuendo a ridurre il traffico nei pressi della scuola e offrendo ogni giorno, alle famiglie, un servizio che ha molteplici obiettivi: educare i più piccoli alla mobilità sostenibile, limitare l’uso dell’auto e le emissioni inquinanti, favorire la socializzazione tra gli alunni e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i genitori.

Una novità attesa e accolta con soddisfazione dai residenti, ma anche dai tanti nuclei che, provenendo da fuori città o dai dintorni del quartiere, potranno scegliere tra quattro diversi punti di ritrovo cui accompagnare i figli: il capolinea all’incrocio tra via Fioruzzi e via Pettorelli, di fianco all’asilo – dove l’appuntamento sarà alle 8 ogni mattina per percorrere, con la guida preziosa dei volontari, il tragitto di 1.3 km che conduce alla don Minzoni – o, seguendo l’itinerario, l’ingresso del parco di Montecucco, la fermata all’altezza della bocciofila e, ultimo stop, il semaforo di via Veneto all’angolo con il giardino Guareschi.

“Prosegue – rimarcano gli assessori Adriana Fantini e Mario Dadati, presenti nell’occasione – l’impegno dell’Amministrazione per rendere sempre più protetto e accessibile, per chi si sposta a piedi e in bicicletta, il tragitto tra casa e scuola. Per questo, oltre all’avvio della nuova linea Pedibus, che ci auguriamo possa contare su un numero ancor più ampio di iscrizioni quando, in settembre, comincerà un nuovo anno scolastico, da questa settimana è chiuso al traffico veicolare, in concomitanza con l’ingresso e l’uscita degli alunni del tempo pieno, anche un breve tratto di via Gramsci, che si aggiunge così ai percorsi sicuri già attivi e a quelli che abbiamo inaugurato nei mesi scorsi, dalla primaria di San Lazzaro alla sede di via Boscarelli della media Calvino. Un ringraziamento speciale va alla dirigente dell’8° Circolo Paola Vincenti, alle insegnanti, tra cui la referente Silvana Tagliavini, alla presidente del Consiglio di Circolo Fabiana Achilli, alla responsabile del Ceas Infoambiente comunale Alessandra Bonomini e ai volontari, a cominciare dall’insostituibile supporto di Auser che ci ha permesso di avviare questo progetto, potendo contare, per i primi giorni, anche sul monitoraggio della Polizia Locale”.

Si ricorda, infatti, che è entrata in vigore l’ordinanza che dispone la chiusura al traffico veicolare di via Gramsci – nel tratto tra l’intersezione con via Don Minzoni e l’entrata della scuola, al civico 27 – dal lunedì al venerdì, tra le 8 e le 8.30, nonché tra le 16 e le 16.30, in concomitanza con gli orari di ingresso e uscita dei bambini. Sarà comunque consentito il passaggio alle biciclette, ai mezzi che trasportano persone con disabilità, alle auto dei residenti nel tratto in questione di via Gramsci, agli scuolabus e ai mezzi di soccorso, delle Forze Armate e di Polizia, dei Vigili del Fuoco.