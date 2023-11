Dalla Besurica alla scuola Don Minzoni: ritorna il Pedibus per gli alunni

E’ ripartito dalla mattinata di oggi, lunedì 20 novembre, il Pedibus che accompagna alla primaria Don Minzoni le alunne e gli alunni residenti alla Besurica, attraversando il parco Montecucco. Grazie alla disponibilità di quattro volontari e al coordinamento tra l’insegnante referente per l’iniziativa, Silvana Tagliavini e il Ceas Infoambiente comunale, riprende quindi il servizio avviato l’anno scorso in modalità sperimentale, lungo un percorso che, sottolinea l’assessore Adriana Fantini, presente questa mattina, “è sostenibile in tutti i sensi: non solo perché contribuisce a ridurre il traffico veicolare incentivando la mobilità dolce ed ecologica per gli spostamenti quotidiani, ma perché valorizza, in particolare per il tragitto che parte dalla Besurica, il contatto con la natura, il rispetto dell’ambiente e la condivisione. In una ricorrenza che unisce il grande valore simbolico della Giornata mondiale odierna dedicata ai diritti dell’infanzia e la Giornata nazionale degli alberi (che formalmente si celebra martedì 21 ma è già fulcro di numerose iniziative), mi ha fatto molto piacere osservare con i bambini la nuova panchina gialla per i diritti umani collocata insieme ad Amnesty International, così come la cassetta per lo scambio dei libri. Così si costruisce una comunità sostenibile a tutto tondo: non solo in termini di tutela dell’aria che respiriamo, ma anche di educazione al bene comune”.

L’auspicio, aggiunge la coordinatrice di Infoambiente Alessandra Bonomini, è che “l’esempio positivo di un Pedibus che si rimette in cammino sia stimolo per consolidare ulteriormente le esperienze già attive e favorire la nascita o l’espandersi di nuove linee. Un ringraziamento particolarmente sentito, per la loro sensibilità e disponibilità, va in tal senso a tutti i volontari e alle scuole che supportano questa attività”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà