Fiorenzuola, a scuola con il “Pedibus”: attivate due linee. Come iscriversi

Sono aperte le iscrizioni, per l’anno scolastico 2023-24, per il “Pedibus”, il servizio gratuito di accompagnamento pedonale a scuola, per gli studenti della scuola primaria di via Matteotti, da parte di volontari adulti.

Il servizio, organizzato dall’Ufficio Ambiente del Comune di Fiorenzuola d’Arda, funziona come un vero e proprio autobus, con due linee – la “nord” e la “sud” – che seguono orari e fermate precise e stabilite. L’ ”autobus umano” è formato da un gruppo di bambini, tra l’adulto “autista” davanti e il “controllore” che chiude la fila, e si dirige verso la scuola raccogliendo i “passeggeri” alle fermate presenti lungo il percorso. Il servizio viene svolto ogni giorno, in relazione al calendario scolastico, e con qualsiasi condizione meteorologica.

“Con la proposta del “Pedibus” – spiega il sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi – la nostra amministrazione comunale intende proseguire nella promozione di un sistema di mobilità sempre più sostenibile, per contribuire al perseguimento di obiettivi di notevole importanza quali la riduzione dell’inquinamento, in conseguenza alla riduzione del traffico veicolare, e il rafforzamento del benessere e della salute dei nostri cittadini, in particolare degli alunni della scuola primaria”.

“Sia per i bambini che per i volontari adulti – aggiunge l’assessore alla Pubblica istruzione ed all’Ambiente, Elena Grilli – si tratta di un’attività di ginnastica quotidiana, elemento anch’esso di particolare rilievo per la salute ed il benessere dei fruitori così come degli accompagnatori, e per gli scolari detiene inoltre il valore di una significativa occasione per stare insieme e socializzare”.

L’assessore ha inoltre aggiunto “un particolare ringraziamento a tutti i volontari adulti che hanno offerto, gratuitamente, la propria disponibilità per accompagnare i bambini a scuola, rendendo possibile l’attuazione di un servizio importante per l’intera cittadinanza come il Pedibus”.

COME ISCRIVERSI

Per ottenere tutte le informazioni e formulare le iscrizioni al servizio, si può contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Fiorenzuola d’Arda (0523-989236 o [email protected]).